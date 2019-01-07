Bilyoner.com'dan günün NBA seçimleri!

Sporx iddaa ekibi günün bankolarını belirledi. Bu maçları yorumlayan ekibimiz, Bilyoner'den kuponlarınızı yaparken dikkate almanız gereken tercihleri listeledi. Şayet bir üyeliğiniz yoksa hemen şu bağlantı üzerinden hemen oluşturabilirsiniz. 960 SAN ANTONIO SPURS - TORONTO RAPTORS [H]
Doğu'da zirvedeki yerini kaybeden ve Milwaukee Bucks'ın arkasına düşen Toronto Raptors, zorlu San Antonio Spurs deplasmanına gidiyor. Bu maçın ayrıca Kawhi Leonard ve Danny Green'in eski takımları Spurs'e, DeMar DeRozan ve Jakob Poeltl'ın da eski takımları Raptors'a karşı ilk maçları olması nedeniyle ayrı bir önemi var. Ev sahibi Spurs, iç sahada oynadığı 20 maçın 15'ini kazandı. Raptors ise son 2 maçını kazanarak tekrar ritme girdi. Onlar da deplasmanda oynadıkları 20 maçın 13'ünü kazanarak iyi bir deplasman takımı olduklarını gösterdiler. Bu maçta açılan handikap 1.5 ile Raptors lehine ve açıkçası galibiyete daha yakın olan taraf Raptors. Bu nedenle Raptors galibiyetine oynamak ideal seçim olacaktır. 961 SACRAMENTO KINGS [H] - DENVER NUGGETS
Bogdan Bogdanovic ve Nemanja Bjelica'nın formasını giydiği Kings, sahasında Batı lideri Denver Nuggets'ı ağırlıyor. Bu maçta iddaa risk yönetimi, Kings lehine 3.5 handikap açarken 227.5 alt/üst baremi belirledi. Kings, bu sezon beklentileri aşarak playoff mücadelesinin içine yerleşti ama son dönemde performansları düştü ve son 2 maçı kaybetti. Son 10 maçta 4 kez kazanabildiler. Nuggets ise üst üste 3 galibiyet ile birlikte son 10 maçta 7 kez kazandı. Denver Nuggets galibiyet açısından daha önde olsa da açılan 227.5'luk alt/üst barajı, iki takımın da çok yüksek tempolu oynaması, tempodan bir an olsun taviz vermemesi nedeniyle aşılacaktır. 962 GOLDEN STATE WARRIORS - HOUSTON ROCKETS [H]
Bu sezon formunu bulmakta zorlanan Warriors, son 10 maçta 6 kez kazanarak Batı'da ikinci sıraya kadar çıktı. Rockets ise konferansta 14. sıraya kadar indikten sonra James Harden'ın adeta çıldırdığı son 11 maçın 10'unu kazanarak Batı'da 4. sıraya kadar yükseldi. Fakat, Rockets'ın James Harden ile biraz olsun toparlanan Clint Capela dışında Warriors'a karşı silahı yok. Verilen 8.5'luk handikap her ne kadar yüksek olsa da bu iki takımın maçında hücumların konuşacağını, 226.5'luk alt/üst barajının aşılacağını düşünüyoruz. Bu maçlara bahis yapmak için tıklayın