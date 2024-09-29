İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Sevilla'yı ağırladı. San Mames'teki maç 1-1 sona erdi.
Athletic Bilbao, 36. dakikada Mikel Jauregizar Alboniga ile öne geçti. Sevilla, 90. dakikada Alex Padilla Perez'in kendi kalesine attığı golle 1 puanı almayı başardı.
Bilbao'da Julen Agirrezabala, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 14, Sevilla 9 puana yükseldi.
Athletic Bilbao, ligin bir sonraki haftasında Girona deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Real Betis'i konuk edecek.
Athletic Bilbao, 36. dakikada Mikel Jauregizar Alboniga ile öne geçti. Sevilla, 90. dakikada Alex Padilla Perez'in kendi kalesine attığı golle 1 puanı almayı başardı.
Bilbao'da Julen Agirrezabala, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 14, Sevilla 9 puana yükseldi.
Athletic Bilbao, ligin bir sonraki haftasında Girona deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Real Betis'i konuk edecek.