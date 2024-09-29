İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Sevilla'yı ağırladı. San Mames'teki maç 1-1 sona erdi.



Athletic Bilbao, 36. dakikada Mikel Jauregizar Alboniga ile öne geçti. Sevilla, 90. dakikada Alex Padilla Perez'in kendi kalesine attığı golle 1 puanı almayı başardı.



Bilbao'da Julen Agirrezabala, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 14, Sevilla 9 puana yükseldi.



Athletic Bilbao, ligin bir sonraki haftasında Girona deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Real Betis'i konuk edecek.



