BİDEV Başkan Vekili Aytek Gürkan, Hatay'daki BasketKöy Projesi'ni anlattı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) Başkan Vekili Aytek Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Hatay'da 100 konteynerın yer alacağı BasketKöy Projesi ile bu şehri yeniden yaşanabilir hale getirmek istediklerini söyledi.



Gürkan; Polimeks Holding, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ortaklığıyla Hatay'ın Belen ilçesinde hayata geçirdikleri BasketKöy Projesi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



BİDEV olarak daha önce bir köy projelerinin olduğuna dikkati çeken Gürkan, köylerde basketbol sahaları yaparak, orada hem antrenörlere ve beden eğitimi öğretmenlerine hem de çocuklara basketbol eğitimi vermeyi planladıklarını ama tüm ülkeyi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında projelerini değiştirdiklerini dile getirdi.



Yapacakları çalışmayla depremzedelere destek vermek istediklerini vurgulayan Gürkan, "Bu köy ile birlikte daha önceki köy projemizi de işin içine alarak, Hatay ve çevresinin yeniden basketbol kenti olmasına destek olacağız. En büyük amacımız, insanların yurtlarını bırakmamaları. Doğup büyüdükleri bölgeleri tekrar yaşanabilir hale getirmek." dedi.



Ana kurtarma işleri bittikten sonra, kalıcı olarak neler yapmaları gerektiği üzerinde düşündüklerini belirten Gürkan, "BİDEV'in kurucular kurulundaki arkadaşımız Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca ile konuştuk. Kendisi de Polimeks olarak bir konteyner projesi yapacaklarını ve birlikte bunu büyütebileceğimizi söyledi. Biz de hemen Türkiye Basketbol Federasyonu ve TÜBAD'ın da olduğu bir toplantı organize edelim istedik. BİDEV Başkanı Hasan Arat, Erol Tabanca, TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ekiplerinin bulunduğu bir toplantı yaptık. Bu toplantıya TBF Başkan Vekili Ömer Onan da deprem bölgesindeyken katıldı. Bu işe gerçekten gönül veren, her türlü çalışmaya yürekten katılan isim oldu Ömer Onan da kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu toplantıda hızlı bir şekilde 100 konteynerlik bir köy kuralım, adına BasketKöy diyelim ve orada bulunacak çocuklara hem basketbolu öğretelim hem onları ziyaret edelim hem de yıldız basketbolcularla ünlü isimlerle buluşturalım istedik." diye konuştu.



"Yer tahsisi için AFAD'ın öncü olması lazımdı." diyen Gürkan, "TBF resmi bir kuruluş olduğu için bu süreci organize etti ve yer tahsisi yapıldı. İnsanların hemen içine girip, olabildiğince rahat şekilde yaşamalarına imkan tanıyacak donanımlı konteynerlar için teklifleri aldık ve harekete geçtik. Polimeks bu konuda çok hassas ve iyi bir firma. Türkmenistan'da olimpiyat köyü yapmış bir firma olmanın tecrübesiyle hızlı bir şekilde organizasyonu yaptı. Altyapı çalışmaları da Kaymakamlık ve AFAD tarafından yürütülüyor. Mart ayının sonuna kadar çevre düzenlemesinin de yapılıp hazır hale getirileceğini düşünüyoruz. 800 kişinin ağırlanacağı bir basketbol köyü ortaya çıkacak. Buraya öncelikli olarak basketbol ailesinden isimlerin yerleşmesini bekliyoruz ama tabii ki bu nasıl ilerleyecek, bunun kararı nasıl veriliyor, bunları da araştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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