Beykoz Belediyespor final serisinde 1-0 önde!

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 31-30 yendi.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 12-9 önde tamamladı.
Sahadan 31-30 galip ayrılan Beykoz Belediyespor, seride durumu 1-0'a getirdi.
Final serisinin ikinci maçı 8 Haziran'da İstanbul'daki Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanacak. Serinin üçüncü maçı 9 Haziran'da aynı salonda yapılacak.
Seride gerektiği takdirde dördüncü maç 12 Haziran'da Serdivan Spor Salonu'nda, beşinci müsabaka da 15 Haziran'da Beykoz Belediyespor'un sahasında oynanacak.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 12-9 önde tamamladı.
Sahadan 31-30 galip ayrılan Beykoz Belediyespor, seride durumu 1-0'a getirdi.
Final serisinin ikinci maçı 8 Haziran'da İstanbul'daki Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanacak. Serinin üçüncü maçı 9 Haziran'da aynı salonda yapılacak.
Seride gerektiği takdirde dördüncü maç 12 Haziran'da Serdivan Spor Salonu'nda, beşinci müsabaka da 15 Haziran'da Beykoz Belediyespor'un sahasında oynanacak.
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