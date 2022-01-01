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Beverley: "LA'de Kawhi ve PG yüzünden göz ardı edildim..."

Minnesota Timberwolves guardı Patrick Beverley, LA Clippers'tayken Kawhi Leonard ve Paul George yüzünden yaptıklarının göz ardı edildiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves guardı Patrick Beverley, LA Clippers'tayken Kawhi Leonard ve Paul George yüzünden yaptıklarının göz ardı edildiğini söyledi.

Yıllarca Clippers ekibinin savunmadaki en etkili isimlerinden biri olduktan sonra, Beverley artık eski takımının aksine şampiyonluk beklentilerine sahip olmayan bir takımda bulunuyor.

Beverley, özellikle Kawhi ve PG gibi takımdaki süperstarlar yüzünden Clippers'ta göz ardı edildiğini hissettiğini şu şekilde dile getirdi:

"Yaptığım şeyler biraz göz ardı ediliyor. Özellikle her şey için oldukça fazla övgü alan Kawhi ve PG gibi adamlar olduğu zaman. Ama başka bir takıma gittiğimde neler yaptığımı ve takımın nasıl olduğunu görüyorsunuz. Yaptıklarım çok az takdir görüyor."


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