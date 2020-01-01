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Beverley ile NBPA yöneticisi Roberts'ın hararetli tartışması!

NBA oyuncularının sezonu devam ettirme kararı aldığı toplantıda, LA Clippers guardı Patrick Beverley ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin genel menajeri Michele Roberts arasında hararetli bir an yaşandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA oyuncularının sezonu devam ettirme kararı aldığı toplantıda, LA Clippers guardı Patrick Beverley ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin genel menajeri Michele Roberts arasında hararetli bir an yaşandığı açıklandı.

Yahoo Sports'tan Chris Hayne, yaşanan olayı şu şekilde kaleme aldı:

"Oyuncular birliğinin yönetici direktörü Michele Roberts, Orlando'dan ayrılmanın mali sonuçları hakkında konuşmak için söz almak istedi.

Clippers guardı Patrick Beverley, Roberts rakamlar hakkında konuşurken, onun mantığına karşı çıktığını söyleyerek sözünü kesti. Roberts, bunların oyuncuların uğrayacağı potansiyel kayıplar olduğunu yineledi ve Beverley yine araya girdi.

Roberts kibarca sorusuna devam edip edemeyeceğini sordu ve Beverley şu cevabı verdi, 'Hayır, senin maaşını ben ödüyorum.'

Bu, Chris Paul, Udonis Haslem ve diğerlerinin araya girmesine neden oldu ve Beverley'ye saygısızlığın hoş görülmeyeceğini söylendi."


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