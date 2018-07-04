Osmanlıspor'un geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesinin ardından kulüpten ayrılık kararı alan Serdar Gürler, Kara Kartal'ın radarına girdi.
26 yaşındaki kanat oyuncusu için çalışma başlatan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu raporu sonrasında çalışmalarına hız verdi.
Oyuncuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Siyah- Beyazlılar, Ankara kulübüyle de görüşmelere başladı.
Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi takas formülüyle bitirmeyi planladığı gelen haberler arasında...
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26 yaşındaki kanat oyuncusu için çalışma başlatan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu raporu sonrasında çalışmalarına hız verdi.
Oyuncuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Siyah- Beyazlılar, Ankara kulübüyle de görüşmelere başladı.
Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi takas formülüyle bitirmeyi planladığı gelen haberler arasında...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın