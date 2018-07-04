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Beşiktaş'tan Serdar Gürler için takas hamlesi

Beşiktaş, Osmanlıspor'un Spor Toto Süper Lig'den düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Serdar Gürler ile ilgileniyor.

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'tan Serdar Gürler için takas hamlesi
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04 Temmuz 2018 09:17
Osmanlıspor'un geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesinin ardından kulüpten ayrılık kararı alan Serdar Gürler, Kara Kartal'ın radarına girdi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu için çalışma başlatan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu raporu sonrasında çalışmalarına hız verdi.

Oyuncuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Siyah- Beyazlılar, Ankara kulübüyle de görüşmelere başladı.

Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi takas formülüyle bitirmeyi planladığı gelen haberler arasında...

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