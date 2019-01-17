Beşiktaş'ta sağ bek transferinde rota yine Douglas!

Teknik Direktörısrarlı talebi üzerine sağ bek arayışlarını sürdüren, İtalya'da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig'e çevirdi.Siyah-beyazlılar,kiraladığıiçin temaslarını sıklaştırdı., Brezilyalı futbolcunun Demir Grup Sivas ile yaptığı sözleşmedeki bir maddeden faydalanmak istiyor. Sözleşmede,futbolcuyu geri çağırma ve Sivasspor'un kiralamayı iptal ettirme hakkı bulunuyor. Siyah-beyazlıların bu maddenin hayata geçirilmesi ile Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak istediği belirtildi.Ayrıcabu transferi noktalamak için iki kulüp başkanı arasındaki iyi ilişkileri vetransferinde sağlanan kolaylığı da kullanacağı belirtildi.Öte yandanile sözleşmesi sezon sonu bitecek olaniçin Katalan ekibinin de zorluk çıkarmayacağı da gelen haberler arasında.Sezon başındaa transfer olan, kırmızı beyazlı formayla ilk yarıda 15 resmi maça çıktı.Bu maçlarda 2 gol atan deneyimli futbolcu 5 de gol pası verdi.