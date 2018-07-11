Beşiktaş'ta rota Martin Caceres

Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Siyah-Beyazlılar, uzun zamandır sağ bek transferi için yoğun mesai harcıyor...Bu doğrultuda Fransız ekibi Lyon'un formasını giyen Rafael'i kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren Kara Kartal, Brezilyalı futbolcunun transferinde ilerleme kaydedilemesi sonrasında rotayı sürpriz bir isme çevirdi. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı formasıyla gösterdiği iyi performansla dikkat çeken Martin Caceres'i gündemine alan Beşiktaş, vakit kaybetmeden tecrübeli oyuncu için nabız yoklamaya başladı.Uruguaylı oyuncu için maliyet araştırması yapan Beşiktaş, bu hafta içerisinde İtalyan devi Lazio ile masaya oturacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in savunma hattının her bölgesinde forma giyebilen 31 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Caceres'in de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, Siyah-Beyazlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyla ilk teması kurduğu kaydedildi.Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Ocak 2017'de kulüpsüz olan Caceres'i kadrosuna katmak için Türkiye'ye getirmiş ancak maddi yönden anlaşma sağlanamadığı için transfer gerçekleşmemişti. Uruguaylı yıldız daha sonra İngiliz ekibi Southampton'ın yolunu tutmuştu. Geçen sezon başında ise Hellas Verona'ya transfer olan başarılı futbolcu, iyi performansı sonrasında 600 bin Euro (3.3 milyon TL) karşılığında devre arasında İtalyan devi Lazio'ya gitmişti.