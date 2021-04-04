Beşiktaş'ta bir JOKER: Necip Uysal

Beşiktaş'ta kariyerinde birçok mevkide forma giyen Necip Uysal, 45. kez sağ bekte görev yaptığı bir maça çıktı. Beşiktaş altyapısında da 10 numara ve forvet pozisyonlarında görev yapan Necip Uysal'ın siyah-beyazlı takım kariyerinde tek oynamadığı mevki kaldı; kaleci. Ancak Necip Uysal bu konuda da oldukça iddialı olduğunu şu sözlerle dile getiriyor; "Nerede eksik varsa orada oynarım. Kalede ihtiyaç olursa kaleye de geçerim. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısıdır"
* 51 Maç: Stoper
* 152 Maç: Ön Libero
* 45 Maç: Sağ Bek
* 28 Maç: Merkez Orta Saha
* 8 Maç: Sağ Açık
* 2 Maç: Sol Bek
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da Necip Uysal'ın bir joker olduğunu ifade ederek; "Necip Uysal, Beşiktaş'ın joker oyuncusu ve biz nerede görev verirsek orada görevini en iyi şekilde yapıyor" ifadelerini kullandı.
* 51 Maç: Stoper
* 152 Maç: Ön Libero
* 45 Maç: Sağ Bek
* 28 Maç: Merkez Orta Saha
* 8 Maç: Sağ Açık
* 2 Maç: Sol Bek
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da Necip Uysal'ın bir joker olduğunu ifade ederek; "Necip Uysal, Beşiktaş'ın joker oyuncusu ve biz nerede görev verirsek orada görevini en iyi şekilde yapıyor" ifadelerini kullandı.
JOKER: Necip Uysal 🦅
✨51 Maç: Stoper
✨152 Maç: Ön Libero
✨45 Maç: Sağ Bek
✨28 Maç: Merkez Orta Saha
✨8 Maç: Sağ Açık
✨2 Maç: Sol Bek
Necip Uysal: "Nerede eksik varsa orada oynarım. Kalede ihtiyaç olursa kaleye de geçerim" ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Lb0kTzNQZC
— Sporx (@sporx) April 4, 2021