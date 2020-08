Beşiktaşlılar yürüyerek kulübe para kazandıracak

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" destek kampanyası çerçevesinde, iş birliği yaptığı dijital uygulama Help Steps ile yeni bir projeye imza attı.Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ikinci başkan Adnan Dalgakıran'ın yanı sıra Help Steps yetkilileri Erkut Venedik, Gözde Venedik, Beşiktaşlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) Başkanı Ahmet Münir Yaşar katıldı.Tanıtımın açılış konuşmasını yapan Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni kampanyası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yeni bir tanesini tanıtacağız. Devir teknoloji devri. Her şey telefonla, bir tuşla yapılabiliyor. Bu gördüğünüz proje BESİAD'ın öncülüğünde yapılmıştır. Beşiktaş'ın zor günlerinde olduğu süreci taraftarla beraber çözebileceğimizi söylemiştik. Doğru yolda olduğumuzu televizyon programında da gördüğünüz desteklerle Beşiktaş'ımızın başını öne eğmeyeceği bir düzene doğru yürüdüğümüzü görebildik. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Projeye ilişkin bilgi veren Çebi, "Taraftarımızın atacakları her adım hem kendilerine sağlık kazandırabileceği gibi kulüplerine de gelir kazandıracak. Öncelikle taraftarımızın yürüyerek sağlıklı olmasını ve yürüyerek bize katkı vermesini diliyoruz." diye konuştu.Siyah-beyazlı kulübün derneklerinin kampanyaya katkısına değinen Çebi, "Derneklerimizin bizim geldiğimiz sürecin başından beri çok büyük katkı verdiğini ifade etmek istiyorum. Derneklerimizin bu ve buna benzer projelerle katkı vereceklerine inanıyorum. Halen birkaç derneğimiz işin siyasetinde olsa da onları da hoş görüyoruz. Siyaseti bıraksınlar, Beşiktaş'a katkı vermeye baksınlar." şeklinde konuştu.Çebi ayrıca "Ödül Senin" kampanyasında hız kesildiğini kaydederek taraftarlara, "Ayağa kalkıp hızlanmakta fayda var." dedi."Kampanyaya verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar da kampanyaya destek oluyor. Kulüplerin durumu giderek aşağı doğru düşüyor. Sayın Başkan'ın öncülüğünde yangını söndürmekle mücadele ederken aynı zamanda geleceği de kurmaya çalışıyoruz. Dijital projelerle taraftarımızla bütünleşeceğiz. Taraftarımız sistemin içine girecek. Çok sayıda projeyle camiamızı tanıştıracağız. Bu proje dijital platformdaki ilk ciddi çalışma olacak. Türkiye için de bu tür projelerin önemini biliyoruz. Normal bir yürüme de Beşiktaş'a kazanç olarak gelecek. Taraftarlarımızdan büyük bir katılım bekliyoruz. Kulübün elde edeceği gelir tamamen taraftarımıza bağlı. Yıl sonunda bu projeyle gelir 3 milyon da 50 milyon da olabilir. Bu projeye katılmak için para yatırmak gerekmiyor. Sadece maksimum 30 saniyelik bir reklam izlemeleri yeterli.""Help Steps üzerinden adım atarak iş yapıbilmekte. Bu bir sağlık platformu. Dünyada ilk defa bir spor kulübü, taraftarları kulüpleri için yürüyecekler. Taraftarlar attıkları adımlarla büyük ve sürekli bir destek sağlayacaklar. Taraftarların tek yapması gereken uygulamayı indirmek. Taraftarlar adımlarını kulübe bağışlayacaklar. İnanıyorum ki yıl sonuna kadar ciddi miktarda bağışlar toplanacaktır. İki taraf adına hayırlı olmasını diliyorum."