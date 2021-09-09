Beşiktaşlı futbolculara değişen oyun kuralları anlatıldı

Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularına oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum verildi.

Haber; AA
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Beşiktaşlı futbolculara değişen oyun kuralları anlatıldı
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09 Eylül 2021 18:39
Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularına oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan siyah-beyazlı ekibe, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin tarafından 2021-2022 sezonunda uygulanacak oyun kuralları hakkında bilgi verildi.




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