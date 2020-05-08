Beşiktaş'ın kamp tarihleri belli oldu!

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının planlanmasının ardından Beşiktaş, kamp tarihini belirledi.Siyah - beyazlılar, 16-19 ve 23-26 Mayıs tarihlerinden Nevzat Demir Tesisleri'nde iki kampa girecek.Futbol Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayında devam edeceği duyurulan Süper Lig Cemil Usta Sezonu için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek.Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.