Beşiktaş'ın kamp tarihleri belli oldu!

Süper Lig'in başlama tarihinin belli olmasının ardından Beşiktaş, kamp tarihlerini belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ın kamp tarihleri belli oldu!
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08 Mayıs 2020 16:32
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının planlanmasının ardından Beşiktaş, kamp tarihini belirledi.

Siyah - beyazlılar, 16-19 ve 23-26 Mayıs tarihlerinden Nevzat Demir Tesisleri'nde iki kampa girecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayında devam edeceği duyurulan Süper Lig Cemil Usta Sezonu için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.

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