Beşiktaş'ın kamp tarihleri belli oldu!

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının planlanmasının ardından Beşiktaş, kamp tarihini belirledi.
Siyah - beyazlılar, 16-19 ve 23-26 Mayıs tarihlerinden Nevzat Demir Tesisleri'nde iki kampa girecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayında devam edeceği duyurulan Süper Lig Cemil Usta Sezonu için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.
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Siyah - beyazlılar, 16-19 ve 23-26 Mayıs tarihlerinden Nevzat Demir Tesisleri'nde iki kampa girecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayında devam edeceği duyurulan Süper Lig Cemil Usta Sezonu için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın