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Beşiktaş'ın hazırlık maçına yağmur engeli

Beşiktaş ile Greuther Fürth arasındaki hazırlık maçı şiddetli yağış nedeniyle iptal edildi

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın hazırlık maçına yağmur engeli
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12 Ocak 2019 14:50
Beşiktaş'ın Antalya kampında Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15:00'te oynanacak Beşiktaş - Greuther Fürth hazırlık maçı hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

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