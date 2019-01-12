Beşiktaş'ın Antalya kampında Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15:00'te oynanacak Beşiktaş - Greuther Fürth hazırlık maçı hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15:00'te oynanacak Beşiktaş - Greuther Fürth hazırlık maçı hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
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