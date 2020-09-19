Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Beşiktaş, 33. dakikada Necip Uysal'ın asistiyle Cyle Larin attı. Antalyaspor, 85. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile skora eşitliği getirdi. 18 yaşındaki Gökdeniz, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında gol atmayı başardı.



İlk haftayı galibiyetle kapatan iki takım, bu sonuçla 4'er puana yükseldi.



Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Eylül Pazar 16.00'da Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise 28 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Denizlispor ile evinde karşılaşacak.



BEŞİKTAŞ 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı. Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi.



Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Şahin, savunmada Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, Nskala'yı oynattı. Orta sahada Bernard Mensah, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'i görevlendiren Şahin, forvette ise Cyle Larin'e şans tanıdı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor maçında siyah-beyazlı ekibin başında sahada yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin, Antalyaspor maçında da kulübede görev yaptı.



DORUKHAN, 349 GÜN SONRA 11'DE



Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu.



Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.



MONTERO İLK KEZ KADRODA



Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.



Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.



BEŞİKTAŞ, TEDBİRLİ BAŞLADI



Mücadeleye Beşiktaş, daha dengeli ve savunmada kalabalık başladı. Antalyaspor ise topun sahibi olurken Beşiktaş yarı sahasına geçmekte güçlük yaşadı. Sürekli olarak Antalyaspor'a karşı topu kapınca hızlı hücumlar deneyen Beşiktaş, kanatlardan ortalarla gol aradı.



NECİP KAFAYLA ORTALADI

LARIN FİLELERİ HAVALANDIRDI



İlk 10 dakikanın ardından Beşiktaş, daha fazla topu alarak oyunun kontrolünü sağladı. İki takımın da pozisyonsuz geçen dakikalarının ardından mücadele sık sık faullerle kesilmeye başlandı. Temposu çok düşük olan mücadelede Beşiktaş, 33. dakikada golü buldu.



Atiba Hutchinson'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, sağ çaprazda topla buluşan Necip Uysal bekletmeden kafayla topu içeri gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Cyle Larin kale önünde gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ruud Boffin'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



Beşiktaş, 1-0'dan sonra da farkı artırabilecek fırsat yakaladı. Cyle Larin'in 36. dakikadaki pozisyonunda Antalyaspor kalecisi Boffin, gole izin vermedi.



BEŞİKTAŞ, POZİSYON VERMEDEN BİTİRDİ



Antalyaspor, bu pozisyonun ardından Beşiktaş kalesinde daha çok görünmeye başladı ve savunmasını öne çıkararak daha fazla pres yapmaya başladı. Konuk ekibin tüm çabalarına rağmen Beşiktaş savunması, dikkatli ve konsantre oynayarak pozisyon izni dahi vermedi.



Beşiktaş, ilk yarıyı Larin'in golüyle önde kapattı.



TAMER TUNA, DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI



Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ikinci yarıya Doğukan Sinik yerine Paul Mukairu'yu alarak başladı. Ancak, ikinci devrenin ilk yarısında daha etkili olan taraf Beşiktaş oldu. Topu tutan ve kısa paslarla oyunun kontrolünü sağlayan Beşiktaş, hücumda yeterince aksiyon sağlayamayınca bu üstünlüğünü pozisyon veya gole dönüştüremedi.



Tamer Tuna, Beşiktaş'ın oyun üstünlüğüne karşılık olarak 64. dakikada Lukas Podolski ve Dever Orgill'i oyuna sürdü. Beşiktaş'ta ise ilk oyuncu değişikliği 68. dakikada Ajdin Hasic ile Dorukhan Toköz yerine Adem Ljajic ve Jeremain Lens ile geldi.



18'LİK GÖKDENİZ, 85'TE EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Beşiktaş, Domagoj Vida ile net bir gol fırsatını kaçırdıktan sonra kalesinde golü gördü.



85. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Fredy'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, rakiplerini ekarte ederek ceza alanına girdi ve altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



Antalyaspor'un yaz transfer döneminde Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, Süper Lig'deki ilk maçında golünü attı.



BEŞİKTAŞ'IN BASKISI SONUÇSUZ KALDI



Beşiktaş, 1-1 sonrası Antalyaspor kalesinde büyük bir baskı kurdu ve galibiyet golünü aradı ancak sahadan 1 puanla ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada NSakala'nın pasıyla soldan çizgiye inen Boyd'un ortasında meşin yuvarlağa Dorukhan Toköz kafayla vurdu, top yandan auta gitti.

26. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Hasic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atiba'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Necip Uysal meşin yuvarlağı kafayla sağ taraftan arka direğe gönderdi. Larin kaleciyi de aşan topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



