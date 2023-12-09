Beşiktaş yeni stadında ilk kez derbi kaybetti

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, stadının yenilenmesinden bu yana ligde ilk kez bir derbi kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yeni stadında ilk kez derbi kaybetti
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09 Aralık 2023 21:20
Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, stadının yenilenmesinden bu yana ligde ilk kez bir derbi kaybetti.

Stadyumunun yapıldığı 2015-16 sezonundan bu yana ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a mağlup olmayan Beşiktaş, 3-1'lik mağlubiyet sonrası bu serisini kaybetmiş oldu.

Beşiktaş iç sahadaki tek derbi galibiyetini 2016-17 sezonunda yine Fenerbahçe'ye karşı oynadığı Türkiye Kupası maçında 1-0'lık sonuçla almıştı.

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