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Beşiktaş yarı finalde! Rakibi Anadolu Efes

Erkekler Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ'ı yenerek yarı finalde yükseldi. Beşiktaş Sompo Japan yarı finalde, Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Beşiktaş yarı finalde! Rakibi Anadolu Efes
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14 Şubat 2019 22:36
Basketbolda, Erkekler Türkiye Kupası ikinci gün son maçında Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ'ı 89-83 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Beşiktaş Sompo Japan yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak. Mücadele 16 Şubat Cumartesi saat 16:00'da başlayacak.

Karşılaşmaya TOFAŞ, rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaptı ve 4-0'lık skorla öne geçti. Bursa ekibi adam adama savunma yaparak rakibine şans tanımadı. TOFAŞ, hücumda topu iyi çevirerek kolay sayı şansı bulurken, 7-1'lik avantaj yakaladı. Çeyreğin bitimine 5 dakika kala toparlanan ve üst üste sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan 8-7 öne geçmeyi başardı. İlk çeyreğin son 2 dakikasına 15-15 eşitlikle girildi. Periyodun son 1 dakikasına 21-15 önde giren TOFAŞ, çeyreği de 25-20 üstün bitirdi.

İlk çeyrekte hücumda bir türlü organize olamayan Beşiktaş Sompo Japan, ikinci periyoda Pressey'in 3 sayılık basketiyle başlayarak farkı 2 sayıya (25-23) indirdi. Hızlı hücumla sayılar bulan siyah-beyazlılar çeyreğin 2,5 dakikalık bölümünde 27-26 öne geçti. Siyah-beyazlılar devrenin bitimine 1 dakika kala farkı 9 sayıya (45-36) çıkardı. İyi oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, ilk yarıyı da 48-39 önde tamamladı.

Beşiktaş Sompo Japan ikinci devreye üst üste bulduğu sayılarla başlarken farkı da 13 sayıya (53-40) çıkardı. TOFAŞ rakibin özellikle hücumdaki top kayıplarını iyi değerlendirdi ve skoru 53-48'e getirdi. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikası 58-50 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğünde geçildi. Periyodun son 2 dakikası 67-54 Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğünde geçilirken, TOFAŞ hızlı hücumlarla bir türlü aradaki farkı eritemedi. Skorda 67-56 üstünlükle çeyreğin son dakikasına giren siyah-beyazlılar, bu bölümü 69-58 önde bitirdi.

Final periyoduna TOFAŞ art arda bulduğu 7 sayıyla başladı ve farkı 4 sayıya kadar (69-65) indirdi. Beşiktaş Sompo Japan son periyottaki ilk sayılarını Gibson'un faul atışlarından buldu. Çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümde 14-2'lik seri yakalayan TOFAŞ, skoru 72-71 lehine çevirmeyi başardı. Karşılaşmada final periyodunun ilk 5 dakikası 75-74 Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğünde geçildi. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı sayılar bulurken son 3 dakikaya siyah-beyazlılar 81-77 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan, Samet Geyik'in hücum ribauntlarındaki performansıyla maçtan 89-83 galip ayrılmasını bildi.

Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

TOFAŞ: Garrett 14, Yiğit Arslan 6, Mejia 18, Weems 16, Muhsin Yaşar 4, Elegar 9, Kadji 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz 4, Muhaymin Mustafa
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 8, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 9, Buva 5, Rich 30, Benzing 9, Gibson 13, Kenan Sipahi, Samet Geyik 13

1. periyot: 25-20
Devre: 39-48
3. periyot: 58-69
Beş faulle çıkan: 38.00 Weems (TOFAŞ)

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