23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
1-4
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
0-145'
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
1-1
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
1-1
23 Temmuz
TNS-Differdange
0-190'
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
3-1
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
0-2DA

Beşiktaş, Tevfik Yamantürk'ün ayrılığını duyurdu!

Beşiktaş, Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk görevinden ayrıldığını açıkladı.

calendar 23 Temmuz 2025 22:41 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 22:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Tevfik Yamantürk'ün ayrılığını duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Kulübü, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"15 Nisan 2017 tarihinden bu yana Kulübümüzün Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, görevinden ayrılmıştır. Tüzüğümüzün 38/2 maddesi uyarınca divan başkanlığı seçimine altı aydan az bir süre kalmış olduğundan divan başkanlık kurulu ikinci başkanımız Fethi Hinginar, divan kurulu başkanlığını üstlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.