Beşiktaş'tan yerli atağı: Emirhan Topçu

Beşiktaş, defansta yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Bu anlamda siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan yerli atağı: Emirhan Topçu
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17 Temmuz 2024 08:09
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 08:13
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken önemli bir isim daha gündeme geldi.

Savunmada yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu için çalışmalarını sıklaştırdı. 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Çaykur Rize ile görüşmeleri ilerletti.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR.

Genç futbolcu da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.

SOL STOPER

Sol stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen ve hava toplarına da son derece hakim olan Emirhan, hem kadroda yerli sayısının artması hem de defansa katkı için isteniyor.

SEZON RAKAMLARI

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen başarılı stoper, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı, 1 gol attı, 4 asist yaptı.

 

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