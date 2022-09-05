Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için takas formülü

Beşiktaş, uzun süredir listesinde yer alan Tayfur Bingöl'ü, Francisco Montero karşılığında kadrosuna katabilir. İşte yaşanan gelişmeler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için takas formülü
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05 Eylül 2022 18:17
Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl için takas formülünü devreye soktu.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un istediği bonservis ücretini yüksek bulurken, transfer için kadroda düşünülmeyen Francisco Montero'yu önerdi. İki taraf arasında Tayfur Bingöl - Montero takası için görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

İKİ İSİM DE KİRALIK FORMA GİYECEK!

Anlaşmanın sağlanması durumunda Tayfur Bingöl 1 yıl kiralık Beşiktaş'ta, Montero ise 1 yıl Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.



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