27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-132'
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-189'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-272'
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
1-360'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

calendar 27 Eylül 2025 20:11 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 20:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.
Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz'ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.