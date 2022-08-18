Beşiktaş'tan kiralama teklifi: Dembele

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, harekete geçti.



beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Bournemouth forması giyen Siriki Dembele için teklif yaptı.



Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu öğrenildi.



Siriki Dembele, asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen, sağ kanatta ve hücum hattının en ucunda da görev alabiliyor.



Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Dembele'nin, Bournemouth ile 3 yıl daha kontratı bulunuyor.





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