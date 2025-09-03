Beşiktaş'tan kanat operasyonu: Davitashvili

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda kanat transferi için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, sağ kanada getirdiği Vaclav Cerny'nin ardından rotasını sol kanada çevirdi.





Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon küme düşen ve şu anda Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'yi kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı.





24 yaşındaki Gürcü sol kanadın transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Fransız ekibiyle temasa geçti. Siyah-beyazlıların, uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Davitashvili transferinde bir an önce mutlu sona ulaşmak istediği aktarıldı.

PERFORMANSI





Yüksek top tekniğiyle dikkat çeken Gürcü futbolcu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 30 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Takımıyla 2028 yılına kadar kontratı bulunan Davitashvili'ye güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.





Gürcistan Milli Takımı ile de 46 maça çıkan yetenekli kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda ülkesi adına 6 gol kaydetti.



