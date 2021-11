Beşiktaş'ta 77. dakikada Haller ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık geçiren Montero, kendisini yere bıraktı. Sedye eşliğinde kenara geldi ve oyuna devam edemedi.



78'de Beşiktaş'ta Atiba, Necip ve Salih oyuna girerken Montero, Pjanic ve Mehmet Topal çıkan isimler oldular.



MERT GOLÜ ÖNLEDİ



83'te Ajax yeniden gole yaklaştı. Sol kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Martinez kafayı vurdu. Mert, sağına çok iyi uzandı ve tokatlamayı başardı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ajax 2-1'lik skorla kazandı



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax'ı konuk etti.Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Ajax, 2-1'lik skorla kazandı. Siyah beyazlıların golünü 22. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Ajax'ta Sebastian Haller, 54'te bu gole yanıt verdi. 69'da bir kez daha sahne alan Haller takımını öne geçirdi.Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puansız son sırada kalırken Ajax ise 15 puana yükselerek 5'te 5 yaptı ve liderliği garantiledi. Siyah beyazlıların Avrupa defteri de tamamen kapanmış oldu.Devler Ligi'nde grubun son hafta maçında Beşiktaş, Dortmund deplasmanına gidecek. Sergen Yalçın ayrıca Mehmet Topal, Alex Teixeira, Francisco Montero ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi.Ajax karşısında ilk 11'de şans bulan N'Koudou, 73 gün sonra bu fırsatı yakaladı.Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan N'Koudou, son olarak Beşiktaş'ın 11 Eylül'de Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.N'Koudou, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7, Avrupa'da ise 4 karşılaşmada forma giyemedi.Siyah-beyazlı futbolcu, sakatlığı sonrası Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, Ajax karşısında oyuna yedekler arasında başladı.Sakatlığı nedeniyle ligde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Batshuayi, ayrıca deplasmandaki Sporting Lizbon mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.Siyah-beyazlı takımda ayrıca Salih Uçan, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal yedekler arasında yer aldı.Karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticileri, dostluk yemeğinde bir araya geldi. 