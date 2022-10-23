WEGHORST TAM HAZIR DEĞİL

ISMAEL RİSKE ETMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

WEGHORST'UN PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu merak konusu oldu.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sakatlığı ve tedavisi sonrasında çalışmalara katılan Wout Weghorst'u Hatay maçı kadrosuna alsa da ilk 11'de düşünmüyor. Futbolcunun antrenman eksikliği söz konusu. Ismael'in maçın gidişatına göre Weghorst'u kullanmayı düşündüğü öğrenildi.Hafta içinde Weghorst ile Valerien Ismael arasındaki görüşmede Hollandalı golcü gerekirse fedakarlık yapıp oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ancak; Valerien Ismael, oyuncusunu ilerleyen haftaları da düşünerek riske etmeyeceğini ifade etti.Wout Weghorst bu sezon 3 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. Siyah-beyazlı takımda Hatayspor maçında Cenk Tosun ve Jackson Muleka gol yükünü çeken isimler olacak.