Beşiktaş'ta transferde ilk hedef gençler

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, yeni sezonda yeni hocasıyla birlikte transfer için genç isimlere yönelecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta transferde ilk hedef gençler
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24 Mart 2022 08:37
Yeni sezonda farklı bir anlayışla yola çıkacak olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da Valerian Ismael'in oyun anlayışına göre şekillenecek. Uzun zamandır üçlü savunma anlayışı içerisinde oynayabilecek isimleri takip eden yönetim, transfer döneminde gençlere eğilecek.

Takımın hem maliyetini hem de yaş ortalamasını düşürecek olan Beşiktaşlı idareciler, transferde de bu anlayışı sürdürecek. Genç, ucuz ama yetenekli isimlere yatırım yapmayı planlayan siyah-beyazlı kulübün, tamamen yeni teknik adamla bir uyum içerisinde hareket edecek. Teknik heyetin onaylamadığı isimleri almayacak olan yönetimin, bazı genç yetenekli isimlerle prensip anlaşmasına da yakın olduğu iddia edildi.

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