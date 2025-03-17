Beşiktaş'ta topun ağzındaki 3 isim

9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta, hafta içinde yapılacak toplantılardan sonra bazı oyuncuların kadro dışı bırakılması bekleniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta topun ağzındaki 3 isim
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17 Mart 2025 09:42
Son güncelleme 17 Mart 2025 10:05
Melih Bostan ve Alassane Ndao'nun kırmızı kart görmeleri nedeniyle 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında 9 kişilik rakibine boyun eğmiş oldu. Bu flaş skor sonrası Siyah-Beyazlılar'da sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

KADRO DIŞI BEKLENİYOR

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Bu hafta içinde yapılacak toplantılar sonrası Alex Chamberlain, Immobile ve Joao Mario'nun kadro dışı kalması bekleniyor.

DERBİDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş, milli takım arasından sonra evinde Süper Lig'in lideri Galatasaray ile karşılaşacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, zorlu maçın ilk 11'inde önemli değişikliklere gideceği bekleniyor. Norveçli çalıştırıcının yardımcıları Galatasaray maçı için çalışmalara zaman kaybetmeden başladı.

ADALI TOPLANTI DÜZENLEYECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da derbi hazırlıklarını yakından takip edeceği ifade ediliyor. Başkan Adalı'nın milli takımdaki oyuncuların geri dönmesiyle birlikte takımla bir toplantı yapması bekleniyor. 
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