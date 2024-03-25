Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, son dönemde 21 kişilik maç kadrosuna dahi girmekte zorlanıyordu.



Buducnost maçında test edilen 24 yaşıdaki stoper, iyi bir performans sergilerken izleyenlerin de yüzünü güldürdü.



Milli futbolcu, daha fazla süre bulup, yaz kampında form tutarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.



