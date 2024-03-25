Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci

Beşiktaş'ta Buducnost maçında test edilen 24 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, iyi bir performans sergilerken izleyenlerin de yüzünü güldürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci
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25 Mart 2024 12:32
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, son dönemde 21 kişilik maç kadrosuna dahi girmekte zorlanıyordu.

Buducnost maçında test edilen 24 yaşıdaki stoper, iyi bir performans sergilerken izleyenlerin de yüzünü güldürdü.

Milli futbolcu, daha fazla süre bulup, yaz kampında form tutarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. 

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