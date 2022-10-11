SALİH UÇAN'A YOĞUN TEDAVİ

TAKIM İZİNLİYKEN ÇALIŞTI

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın orta sahadaki kozlarından biri olan Salih Uçan sakatlık yaşamıştı. Trabzonspor maçı öncesinde gözler Salih Uçan'a çevrildi.Adale sakatlığı sebebiyle, 1-0 kazanılan Giresunspor maçı kadrosunda yer alamayan futbolcuya yoğun bir tedavi programı uygulandı.Öte yandan Salih Uçan'ın takım izinli olmasına rağmen tesislere gelip bireysel antrenmanlara başlaması dikkati çekti.Deneyimli futbolcunun Trabzonspor ile 10. haftada Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor. Salih Uçan bu sezon 8 maçta 1 gol 1 asistlik katkı verdi.