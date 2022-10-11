Beşiktaş'ta Salih Uçan seferberliği

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Salih Uçan seferberliği ilan edildi. Futbolcu takım izinliyken antrenman yaptı. İşte gelişmeler...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Salih Uçan seferberliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2022 09:12
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın orta sahadaki kozlarından biri olan Salih Uçan sakatlık yaşamıştı. Trabzonspor maçı öncesinde gözler Salih Uçan'a çevrildi.

SALİH UÇAN'A YOĞUN TEDAVİ

Adale sakatlığı sebebiyle, 1-0 kazanılan Giresunspor maçı kadrosunda yer alamayan futbolcuya yoğun bir tedavi programı uygulandı.

TAKIM İZİNLİYKEN ÇALIŞTI

Öte yandan Salih Uçan'ın takım izinli olmasına rağmen tesislere gelip bireysel antrenmanlara başlaması dikkati çekti.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Deneyimli futbolcunun Trabzonspor ile 10. haftada Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor. Salih Uçan bu sezon 8 maçta 1 gol 1 asistlik katkı verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ