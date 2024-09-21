Beşiktaş'ta Rafa Silva tepkisi!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Arat, Rafa Silva'ya yapılan faullerle ilgili tepki gösterdi.
Hasan Arat'ın sözleri şu şekilde;
"Açıklama yaparken, 'Size ceza verirler' dediler ama Allah var MHK, hakeme ceza verdi iki hafta. Kesinlikle takıma sahip çıkmalıyız. Böyle bir şey yok. 4 maçta 2 kırmızı kart ve VAR'la veriliyor. Takımımıza sahip çıkın. Biz büyük bir camiayız. Hep birlikte sahip çıkalım. Allah oyuncularımızı nazardan korusun. Televizyonda da hedef gösterdiler."
NELER OLDU?
Antalyaspor maçında Güray Vural, Rafa Silva'ya sert müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle oyundan atılmıştı. Trabzonspor maçında da Edin Visca, Rafa Silva'ya faulü sonrası VAR müdahalesiyle kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, yaşananların ardından MKH'ye bir mektup kaleme almıştı.
Arat, Rafa Silva'ya yapılan faullerle ilgili tepki gösterdi.
Hasan Arat'ın sözleri şu şekilde;
"Açıklama yaparken, 'Size ceza verirler' dediler ama Allah var MHK, hakeme ceza verdi iki hafta. Kesinlikle takıma sahip çıkmalıyız. Böyle bir şey yok. 4 maçta 2 kırmızı kart ve VAR'la veriliyor. Takımımıza sahip çıkın. Biz büyük bir camiayız. Hep birlikte sahip çıkalım. Allah oyuncularımızı nazardan korusun. Televizyonda da hedef gösterdiler."
NELER OLDU?
Antalyaspor maçında Güray Vural, Rafa Silva'ya sert müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle oyundan atılmıştı. Trabzonspor maçında da Edin Visca, Rafa Silva'ya faulü sonrası VAR müdahalesiyle kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, yaşananların ardından MKH'ye bir mektup kaleme almıştı.