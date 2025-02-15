Beşiktaş'ta Rafa Silva kaldığı yerden!

Trabzonspor maçında da ağları sarsan Portekizli yıldız Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla toplamda 11. golüne ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rafa Silva kaldığı yerden!
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15 Şubat 2025 23:24

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Trabzonspor maçında da gollerini sürdürdü.

Karşılaşmanın 53. dakikasında ceza sahasında buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlara göndererek takımının beraberlik golüne imza atan Rafa Silva, ligdeki 6. toplamda ise siyah-beyaz formayla 11. golünü kaydetti.

Sivasspor maçında cezası nedeniyle görev yapamayan Portekizli yıldız, oynadığı son lig maçında ise Antalyaspor ağlarını havalandırırak 1-1 berabere biten maçta takımının tek golünü atmıştı. 


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