Beşiktaş'ta maçı çeviren o sözler!

Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, maçı çeviren konuşma ortaya çıktı.



Siyah -beyazlıların başarılı forveti Cenk Tosun'un, devre arasında sahaya çıkarken takım arkadaşlarına dönerek, "Beyler, hiçbir şey bitmedi. Sahaya çıkacak, tüm gücümüzle savaşacak ve biz bu maçı çevireceğiz. Başka yolu yok!" ifadeleriyle motive ettiği öğrenildi.



Cenk, takımının eşitlik golünü de atarken, galibiyetin ateşini yaktı.





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