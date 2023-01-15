Beşiktaş'ta maçı çeviren o sözler!

Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, devre arasında Cenk Tosun'un yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta maçı çeviren o sözler!
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15 Ocak 2023 13:12
Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, maçı çeviren konuşma ortaya çıktı.

Siyah -beyazlıların başarılı forveti Cenk Tosun'un, devre arasında sahaya çıkarken takım arkadaşlarına dönerek, "Beyler, hiçbir şey bitmedi. Sahaya çıkacak, tüm gücümüzle savaşacak ve biz bu maçı çevireceğiz. Başka yolu yok!" ifadeleriyle motive ettiği öğrenildi.

Cenk, takımının eşitlik golünü de atarken, galibiyetin ateşini yaktı.

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