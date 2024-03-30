Beşiktaş'ta kader ayı!

Beşiktaş, 4 Nisan'dan 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda birbirinden önemli maçlara çıkacak. Alınacak sonuçlara göre futbolcular ve teknik direktetör Fernando Santos'un kaderi çizilecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kader ayı!
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30 Mart 2024 09:42
Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaşayan ancak Türkiye Kupası'ndaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, 4 Nisan'dan itibaren 'tüm sezona bedel' bir sürece giriyor.

Siyah-beyazlılar 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda 7 maça çıkacak. 8 Mayıs Çarşamba günü Ankaragücü ile oynanacak kupa yarı final rövanşı ile seri sona erecek.

KADERİ BELİRLEYECEK!

Bu karşılaşmalar hem takımın hem futbolcuların hem de teknik direktör Fernando Santos'un kaderini belirleyecek.

ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN BELİRLEYİCİ

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki Başakşehir, Samsun, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Rizespor sınavları, üçüncülük için belirleyici olacak.

KRİTİK MAÇLAR OLACAK

Fenerbahçe derbisi, kulübün prestiji açısından da önem taşıyor. Türkiye Kupası yarı finalindeki Ankaragücü sınavları ise ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olacak.

FARKLI SENARYOLAR

Beşiktaş ligde üçüncülük hedefinden, kupada da finalden uzak kalırsa yönetimin önünde farklı senaryolar olacak.

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