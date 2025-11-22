Beşiktaş'ta Jota Silva, bu sezon ilki yaşayacak!

Beşiktaş, milli arayı Rafa Silva kriziyle geçirdi. Olumsuz havayı dağıtmak için Portekizli yıldızın bel ağrısı tedavisi, takım antrenmanlarının bitişinden yaklaşık 1.5 saat sonraya alındı.
Siyah-beyazlılar, yarın evlerinde karşılaşacakları Samsunspor'u yenerek Rafa Silva'nın neden olduğu krizi geride bırakmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da maça yönelik planlarını hazırladı.
JOTA SILVA İLK 11'E
Rafa Silva'nın yokluğunda, bir başka Portekizli Jota Silva takıma dahil edilecek. Deneyimli isim, son oynanan Antalyaspor maçında gol atarken teknik ekibe de forma mesajı vermişti.
5 maçta 113 dakika sahada kalmasına rağmen iki kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcunun ilk kez 11'de yer alması bekleniyor. Jota'nın sol kanatta forma giymesiyle birlikte El Bilal Toure'nin de santrfora geçeceği belirtildi. Rafa'nın yerine ise 10 numarada yine Cerny oynayacak.
