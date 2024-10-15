Beşiktaş'ta Joao Mario heyecanı!

Beşiktaş camiası, Benfica'dan transfer edilen Joao Mario için çıkış zamanının geldiğine inanıyor ve Portekizli'den artık özel bir performans bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Joao Mario heyecanı!
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15 Ekim 2024 09:18
Beşiktaş'ta müthiş bir kariyeri, güzel bir oyun stili, iyi bir tekniği ve gücü olan Joao Mario verilen milli arayı fırsata çevirerek harika bir dönüşe hazırlanıyor. 12. adam da bunu istiyor.

BEŞİKTAŞ, ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'un listesindeki bir başka Portekizli yıldız isimdi. Beşiktaş'a gelirken Benfica'nın kaptanlık pazubandını çıkardı. Joao Mario, tıpkı Benfica'dan takım arkadaşı Rafa Silva gibi liderlik kumaşı ve top sürüş tekniğine sahip. Ayrıca güçlü bir fiziği var. Bir başka özelliği ise, oynadığı kulüplere Avrupa'da goller, turlar ve puanlar kazandıran bir yıldız isimdir. Bu yüzden Beşiktaş camiası ondan çok şey bekliyor. Joao Mario da bunun bilincinde olarak verilen arayı iyi değerlendirip, takımı başarılı günlere yönlendireceğini belirtiyor.

KLASİK BİR PORTEKİZLİ

Porto ve Sporting Lizbon'da başlayan bir alt yapı macerasından sonra Sporting Lizbon'da profesyonel kariyerine imza attı. 345 maçta 45 gol sevinci yaşadı. 66 asist yaptı. Kariyerinde şimdiye kadar hiç direkt kırmızı kart görmedi. Sadece bir kez çift sarıdan kırmızıya dönen olay yaşadı. Sporting Lizbon, İnter ve Benfica yılları ve tecrübesi onu anlatmaya yeterli olacaktır.

Portekiz A Milli Takımı'nda ve tüm yaş gruplarında forma giymesi disiplin ve mücadeleci bir ruh kattı. Beşiktaş'ta 5 maçta 1 asisti bulunuyor. Spor otoriteleri Joao Mario için çıkış yapma zamanının geldiği yönünde birleşiyor.

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