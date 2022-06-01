Tecrübeli oyuncu ile bir süredir görüşmelerde bulunan Beşiktaş cephesi, senelik 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerirken beklemeye geçti.

Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol kaydetti.

Beşiktaş, kesin olarak Wolverhampton'dan ayrıldığını açıklayan Faslı stoperpeşinde.Arap yarımadası ve Avrupa'dan teklifler alansavunmacının düşünmek için süre istediği belirtilirken kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor. Teknik direktörde bu transferi çok istediği ifade edildi.