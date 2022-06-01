Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'te

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper için en büyük aday, Wolverhampton'dan ayrıldığını açıklayan Faslı oyuncu Romain Saiss.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2022 11:13
Beşiktaş, kesin olarak Wolverhampton'dan ayrıldığını açıklayan Faslı stoper Romain Saiss'in peşinde.

Tecrübeli oyuncu ile bir süredir görüşmelerde bulunan  Beşiktaş cephesi, senelik 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerirken beklemeye geçti.

Arap yarımadası ve Avrupa'dan teklifler alan 32 yaşındaki savunmacının düşünmek için süre istediği belirtilirken kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor. Teknik direktör Valerien Ismael'inde bu transferi çok istediği ifade edildi.
 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ