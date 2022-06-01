Beşiktaş, kesin olarak Wolverhampton'dan ayrıldığını açıklayan Faslı stoper Romain Saiss'in peşinde.
Tecrübeli oyuncu ile bir süredir görüşmelerde bulunan Beşiktaş cephesi, senelik 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerirken beklemeye geçti.
Arap yarımadası ve Avrupa'dan teklifler alan 32 yaşındaki savunmacının düşünmek için süre istediği belirtilirken kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor. Teknik direktör Valerien Ismael'inde bu transferi çok istediği ifade edildi.
Tecrübeli oyuncu ile bir süredir görüşmelerde bulunan Beşiktaş cephesi, senelik 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerirken beklemeye geçti.
Arap yarımadası ve Avrupa'dan teklifler alan 32 yaşındaki savunmacının düşünmek için süre istediği belirtilirken kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor. Teknik direktör Valerien Ismael'inde bu transferi çok istediği ifade edildi.