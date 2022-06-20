ISMAEL GELİŞİMİNDEN MEMNUN

GEDSON'LA BİRLİKTE OYNAYACAK

Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan yıldız adayı Emirhan İlkhan ile ilgili plan belli oldu. Beşiktaş akademisinin son ürünü olan 18 yaşındaki yetenekli futbolcu, önümüzdeki sezon ilk 11'in değişmez isimleri arasında yer alacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Emirhan'ın gelişiminden ve performansından çok memnun olduğu aktarıldı. Fransız hocanın, Türk futbolunun en çok umut vadeden isimleri arasında yer alan Emirhan'a önümüzdeki sezon sürekli ilk 11'de forma vermenin hazırlıklarını yaptığı ortaya çıktı.Çok koşan, kaliteli ve özellikle temposu yüksek bir takım oluşturmak isteyen Valerien Ismael'in Emirhan'ı yeterli bulduğu vurgulandı. Fransız teknik adamın genç oyuncuya önümüzdeki sezon çok daha fazla görev ve sorumluluk yüklemek istediği ifade edildi.Buna göre Valerien Ismael önümüzdeki sezon orta sahayı Josef de Souza, Gedson Fernandes ve Emirhan İlkhan'dan oluşturacak. Emirhan, yeni transfer Gedson'la birlikte merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapacak. Yetenekli futbolcu sisteme göre santrfor arkasında 10 numara olarak da görev yapacak. Emirhan İlkhan geride kalan sezonun ikinci yarısında Önder Karaveli tarafından A takım kadrosuna dahil edilmişti.Süper Lig'de 10 maça çıkarken 1 gol kaydeden yetenekli futbolcu, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında da forma giydi. Teknik Direktör Valerien Ismael, Kayserispor (3-2), Fenerbahçe (1-1), Göztepe (2-0) ve Konyaspor (1-1) maçlarında Emirhan'a 11'de şans verdi.