Beşiktaş'ta eldivenler yeniden Ersin Destanoğlu'nda

İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından yeniden eldivenlerini giydi.Mert Günok'un GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı kaleci, ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyerken, Ajax ve GZT Giresunspor maçlarında Beşiktaş'ın kalesini Mert Günok korumuştu.Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçının kadrosundan 5 değişiklikle sahaya çıktı.Sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu yeniden kaleye geçiren Yalçın, kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın forma giyemediği karşılaşmada Welinton Souza'yı savunmada görevlendirdi. Savunmanın solunda Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz'a forma veren Sergen Yalçın, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu kulübeye çekerken, orta sahada Atiba Hutchinson ve Can Bozdoğan'ı sahaya sürdü.