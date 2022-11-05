Beşiktaş'ta derbide sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Galatasaray derbisinde sakatlık yaşadı ve kenara gelmek zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta derbide sakatlık şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2022 20:43
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Valentin Rosier, topu uzaklaştırmak isterken sol baldırından sakatlık yaşadı. Oyuna bir süre daha devam eden Fransız sağ bek ardından kenara gelmek zorunda kaldı.

Rosier'in yerine 41. dakikada Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ