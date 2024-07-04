Beşiktaş'ta ayrılık: Valentin Rosier

Beşiktaş ve Leganes, Valentin Rosier transferi için anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık: Valentin Rosier
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04 Temmuz 2024 18:34
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Fransız sağ bek futbolcusu Valentin Rosier, takımdan ayrıldı.

Haberde; Rosier'in bu sabah sağlık kontrolleri için İspanya'ya gittiği ve LaLiga'nın Leganes kulübüne imza atacağı ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Rosier'i bonservisiyle birlikte takımdan gönderdiği kaydedilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transferden bonservis geliri elde edemeyeceği aktarıldı.



126 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş kariyerinde 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.

27 yaşındaki Fransız sağ bekin Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi kalmıştı.


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