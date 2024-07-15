Beşiktaş'ta ayrılık için geri sayım!

Beşiktaş, Francisco Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol oyuncunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık için geri sayım!
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15 Temmuz 2024 09:10
Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.

Yeni transferler için yabancı kontenjanını açmak zorunda olan Beşiktaş'ta Montero'nun ayrılığının kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın daha önce Hamburg ve Arouca'ya kiralık olarak gönderdiği Montero'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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