Beşiktaş'ta Arthur Masuaku siftah yaptı

Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Adana Demirspor maçının 14. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Beşiktaşlı oyuncu, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı barajın yanından kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Masuaku geçen hafta 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında da Wout Weghorst'un attığı golün pasını veren isim olmuştu.
Adana Demirspor maçının 14. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Beşiktaşlı oyuncu, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı barajın yanından kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Masuaku geçen hafta 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında da Wout Weghorst'un attığı golün pasını veren isim olmuştu.
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