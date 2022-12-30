Beşiktaş'ta Arthur Masuaku siftah yaptı

Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Adana Demirspor'a attığı gol ile Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku siftah yaptı
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29 Aralık 2022 23:59
Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Adana Demirspor maçının 14. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Beşiktaşlı oyuncu, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı barajın yanından kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Masuaku geçen hafta 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında da Wout Weghorst'un attığı golün pasını veren isim olmuştu.

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