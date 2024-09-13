Beşiktaş'ta Amartey için son şans!

4 ülkeden gelen 7 transfer teklifini reddeden Daniel Amartey'le Kasımpaşa ve Antalyaspor ilgileniyor. Tecrübeli savunmacının kaderi bugün belli olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Amartey için son şans!
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13 Eylül 2024 11:44
Beşiktaş'in aylardır göndermek için uğraş verdiği Daniel Amartey için artık son şans...

KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Ganalı oyuncu bugüne dek kendisine 4 ülkeden gelen 7 teklifi reddetmişti. Son olarak Kasımpaşa ve Antalyaspor'un ilgilendiği tecrübeli savunmacının kaderi bugün belli olacak.

"GİTMEZSEN LİSANSINI ÇIKARTMAYACAĞIZ"

Transfer yasağını kaldırması halinde Antalyaspor'un hızlı bir şekilde bu işi bitirmek istediği belirtildi. Ayrıca Kasımpaşa'nın da teklifinin masada olduğu kaydedildi. Siyah-Beyazlı yönetim oyuncuyla son kez görüştü ve "Gitmezsen Ocak ayına kadar lisansını çıkartmayacağız" restini çekti. 

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