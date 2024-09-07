Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amartey'e taraftar tepkisi!

Beşiktaş, transferde önemli isimleri takıma kazandırırken, Aboubakar ve Amartey gibi istenmeyen oyunculardan kurtulmaya çalışıyor. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Gidin artık" kampanyası başlatarak, bu futbolcuların takımdan ayrılmasını istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amartey'e taraftar tepkisi!
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07 Eylül 2024 13:05
Transferde nokta atışlar yapan ve Paulista, Rafa Silva, Immobile gibi dünya yıldızlarını takıma katan Beşiktaş, siyah-beyazlılarda istenmeyen isimlerden ise bir türlü kurtulamadı.

Özellikle Aboubakar ve Amartey üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlı yönetim, iki futbolcunun da bir an önce takımdan ayrılmasıyla çok rahatlayacak. 14 olan yabancı kontenjanını aşan, bu nedenle Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un istemediği isimlerden kurtulmaya çalışan Kartal, bunların gidişiyle maddi yönden de ferahlayacak.

''YA FESHET YA DA ŞEHRİ TERK ET''

Aboubakar'dan istediğini alamayan, Amartey'den ise faydalanamayan Beşiktaş'ta taraftar, iki futbolcuya da son derece kızgın... Sosyal medya aracılığıyla oyunculara baskı kurmaya çalışan siyah-beyazlılar, "Gidin artık" kampanyası başlattı. Bir grup taraftar ise "Büyük Beşiktaş çarşısı" önüne bir pankart asarak, "Ya fesh et ya da şehri terk et" diyerek, Daniel Amartey'in hiç kalamayacağını ortaya koydu.

Bu futbolcular için çeşitli kulüpler bulunsa da, oyuncular Beşiktaş'tan ayrılığa yanaşmıyor.

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