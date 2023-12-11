Beşiktaş'ta 5 ayrılık kararı!

Geçen sezonun devre arasında Wout Weghorst'un şok bir şekilde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olması sonrasında Al Nassr'dan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Kamerunlu golcüden büyük verim almıştı.
Yarım dönemde 16 maçta 13 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Vincent Aboubakar, bu sezon ise takıma beklenen katkıyı yapamadı.
MOTİVASYON KAYBI YAŞIYOR
Beşiktaş'tan önceki ayrılık döneminde olduğu gibi gollerinden daha çok sakatlıklarıyla konuşulmaya başlanan 31 yaşındaki santrforun, takımın lig yarışından kopması ve Arap Yarımadası'ndan gelen teklifler sebebiyle motivasyon kaybı yaşadığı kaydedildi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Fenerbahçe derbisine yedek başlattığı Aboubakar'ın, performans düşüklüğü sebebiyle bu önemli maçta kesik yediği ortaya çıktı.
AYRILMASINA SICAK BAKILIYOR
Teknik ekibe ek olarak takım arkadaşlarının da performansından memnun olmadığı Aboubakar'ın Ocak'ta satılmasına artık yönetim de olumlu bakıyor.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
4 AYRILIK KARARI DAHA
Öte yandan Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta Aboubakar dışında 4 ismin daha kesildi. Siyah-beyazlılar belirlenen isimlerle karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırmayı planlıyor. Anlaşma sağlanamazsa 4 yıldızın ismi ligin ikinci yarısı için TFF'ye bildirilmeyecek.
RADİKAL KARARLAR ALINACAK
Beşiktaş'ta yönetim kurulu ve teknik heyet kötü gidişatı durdurmak için radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Eric Bailly, Daniel Amartey, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Yeni transferler Bailly, Amartey ve Onana büyük hayal kırıklığı yarattı. Üç yıldır toparlanamayan Ghezzal da sabırları taşırdı. Manchester United'dan bedelsiz transfer edilen Bailly'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe derbisinde iki penaltı yaptıran Fildişi Sahilli stoperin karşılıklı anlaşmayla gönderilmesine sıcak bakılıyor.
TFF'YE YAZILMAYACAKLAR
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ganalı stoper Amartey talibi çıkması halinde gönderilecek. Lens'den 4 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Onana ile de büyük olasılıkla yollar ayrılacak. 2027'ye kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun kiralık veya bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanıyor.
Kartal'da büyük olasılıkla Ghezzal'ın bileti de kesilecek. Üç yıldır ya sakat ya formsuz olan Cezayirli futbolcu ile yollar ayrılacak. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 31 yaşındaki futbolcunun karşılıklı anlaşmayla devre arasında gönderilmesi düşünülüyor.
Siyah-beyazlılar ayrılığa yanaşmamaları halinde gözden çıkarılan futbolcuları sezonun ikinci yarısı için TFF'ye sunulacak listeye yazmayacak. Bu oyuncuların yerlerine teknik heyetin raporu doğrultusunda takviyeler yapılacak.
Yarım dönemde 16 maçta 13 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Vincent Aboubakar, bu sezon ise takıma beklenen katkıyı yapamadı.
MOTİVASYON KAYBI YAŞIYOR
Beşiktaş'tan önceki ayrılık döneminde olduğu gibi gollerinden daha çok sakatlıklarıyla konuşulmaya başlanan 31 yaşındaki santrforun, takımın lig yarışından kopması ve Arap Yarımadası'ndan gelen teklifler sebebiyle motivasyon kaybı yaşadığı kaydedildi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Fenerbahçe derbisine yedek başlattığı Aboubakar'ın, performans düşüklüğü sebebiyle bu önemli maçta kesik yediği ortaya çıktı.
AYRILMASINA SICAK BAKILIYOR
Teknik ekibe ek olarak takım arkadaşlarının da performansından memnun olmadığı Aboubakar'ın Ocak'ta satılmasına artık yönetim de olumlu bakıyor.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
4 AYRILIK KARARI DAHA
Öte yandan Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta Aboubakar dışında 4 ismin daha kesildi. Siyah-beyazlılar belirlenen isimlerle karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırmayı planlıyor. Anlaşma sağlanamazsa 4 yıldızın ismi ligin ikinci yarısı için TFF'ye bildirilmeyecek.
RADİKAL KARARLAR ALINACAK
Beşiktaş'ta yönetim kurulu ve teknik heyet kötü gidişatı durdurmak için radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Eric Bailly, Daniel Amartey, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Yeni transferler Bailly, Amartey ve Onana büyük hayal kırıklığı yarattı. Üç yıldır toparlanamayan Ghezzal da sabırları taşırdı. Manchester United'dan bedelsiz transfer edilen Bailly'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe derbisinde iki penaltı yaptıran Fildişi Sahilli stoperin karşılıklı anlaşmayla gönderilmesine sıcak bakılıyor.
TFF'YE YAZILMAYACAKLAR
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ganalı stoper Amartey talibi çıkması halinde gönderilecek. Lens'den 4 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Onana ile de büyük olasılıkla yollar ayrılacak. 2027'ye kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun kiralık veya bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanıyor.
Kartal'da büyük olasılıkla Ghezzal'ın bileti de kesilecek. Üç yıldır ya sakat ya formsuz olan Cezayirli futbolcu ile yollar ayrılacak. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 31 yaşındaki futbolcunun karşılıklı anlaşmayla devre arasında gönderilmesi düşünülüyor.
Siyah-beyazlılar ayrılığa yanaşmamaları halinde gözden çıkarılan futbolcuları sezonun ikinci yarısı için TFF'ye sunulacak listeye yazmayacak. Bu oyuncuların yerlerine teknik heyetin raporu doğrultusunda takviyeler yapılacak.
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