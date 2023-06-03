Beşiktaş son 4 maçta 3 golün altına düşmedi

Kasımpaşa karşısında taraftarlarına 3 gol sevinci yaşatan Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 12 puan toplarken rakiplerine en az 3 gol attı.
Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren HangiKredi Ümraniyespor maçından sonra oynadığı 4 maçta Galatasaray ve Antalyaspor'u 3-1, Adana Demirspor'u 4-1, Kasımpaşa'yı da 5-2 mağlup etti.
Siyah-beyazılar bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren HangiKredi Ümraniyespor maçından sonra oynadığı 4 maçta Galatasaray ve Antalyaspor'u 3-1, Adana Demirspor'u 4-1, Kasımpaşa'yı da 5-2 mağlup etti.
Siyah-beyazılar bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
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