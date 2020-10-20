Beşiktaş, sol bek için UEFA maçına gözlemci yolluyor

Beşiktaş'ın, Antwerp ile oynayacakları maç için gözlemci yollayacağını Bulgar ekibi Ludogorets'e bildirdiği ve 27 yaşındaki Anton Nedyalkov'u izleyeceği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Beşiktaş, sol bek için UEFA maçına gözlemci yolluyor
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20 Ekim 2020 17:01
Yaz aylarında 10 transfer yapan ve sol beke Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala takviyesini gerçekleştiren Beşiktaş'ın, sürpriz bir hedef peşinde olduğu kaydedildi.

Bulgar basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlılar Ludogorets'in 27 yaşındaki sol beki Anton Nedyalkov'u yakından takip ediyor.

AVRUPA LİGİ MAÇINA GÖZLEMCİ

Beşiktaş'ın, Ludogorets'in UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Antwerp ile oynayacağı maç için gözlemci göndereceğini Bulgar kulübüne bildirdiği ve Nedyalkov'u izleteceği belirtildi.

Geçen yaz da oyuncuyla ilgilendiği kaydedilen Beşiktaş'ın, sol bekte alternatif yaratmak için bu transferi yapmak istediği bilgisi de paylaşıldı.

ANTON NEDYALKOV KİMDİR?

Sol bek ile birlikte stoper olarak da görev alabilen 1,81'lik savunmacı, Ludogorets'e 2018'de MLS ekibi FC Dallas'tan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bulgaristan Milli Takımı'nda da oynayan ve Bulgar ekibinde vazgeçilmez biri isim olan ve 92 maça çıkan Nedyalkov, 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.



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