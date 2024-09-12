Beşiktaş, Mario Rui'de ısrarcı

Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki tecrübeli sol beki Mario Rui'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Portekizli oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Mario Rui'de ısrarcı
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12 Eylül 2024 09:18

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni bir bek oyuncusu istemesi üzerine Kara Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

MARİO RUİ ISRARI SÜRÜYOR

Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A devi Napoli'nin tecrübeli sol beki Mario Rui'yi bonservisiyle beraber kadrosuna katmayı hedefliyor. İtalyan temsilcisi ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Portekizli oyuncu, ayrılığa hazır.

Başarılı ismi bedelsiz olarak kadrosuna katmak için atakta bulunan Siyah-Beyazlılar, bu transferi, bitime sayılı saatler kala bitirmek istiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

33 yaşındaki Portekizli sol bek aynı zamanda orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. 2018'den beri Napoli forması giyen Rui, İtalyan ekibinde 227 maça çıktı ve 3 gol, 26 asistlik performans sergiledi. 



 
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