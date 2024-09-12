Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni bir bek oyuncusu istemesi üzerine Kara Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
MARİO RUİ ISRARI SÜRÜYOR
Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A devi Napoli'nin tecrübeli sol beki Mario Rui'yi bonservisiyle beraber kadrosuna katmayı hedefliyor. İtalyan temsilcisi ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Portekizli oyuncu, ayrılığa hazır.
Başarılı ismi bedelsiz olarak kadrosuna katmak için atakta bulunan Siyah-Beyazlılar, bu transferi, bitime sayılı saatler kala bitirmek istiyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
33 yaşındaki Portekizli sol bek aynı zamanda orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. 2018'den beri Napoli forması giyen Rui, İtalyan ekibinde 227 maça çıktı ve 3 gol, 26 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş, Mario Rui'de ısrarcı
Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki tecrübeli sol beki Mario Rui'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Portekizli oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek istiyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni bir bek oyuncusu istemesi üzerine Kara Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
- 10:20 Güneş'in Beşiktaş planı
- 10:16 Galatasaray'da Cenk Ergün'e yeni sözleşme!
- 10:05 TMOK'tan Fenerbahçe Kulübü'ne altın yıldızlı bayrak
- 10:05 Chamberlain takıma dönüyor
- 10:01 Trabzonspor, Gift Orban transferinde sona yaklaşıyor
- 09:41 Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in hedefi!
- 09:39 Beşiktaş, Abdullah Aydın'ı kiraladı
- 09:18 Beşiktaş, Mario Rui'de ısrarcı
- 09:13 Galatasaray'da orta saha gelişmesi: İki yıldız
- 09:00 Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha!
- 08:49 Van Bronckhorst'tan kadroya Joao Mario dokunuşu!
- 08:45 TFF Başkanı'ndan olay karar: O hakemlerin görevlerine son verdi
- 08:35 Fenerbahçe'de iki transfer ocak ayına kaldı
- 08:23 Beşiktaş'a yeni kaleci: Diant Ramaj
- 07:58 Filip Kostic sonrası 'çok farklı' Fenerbahçe!
- 00:47 Emerson'dan Türkiye kararı!
- 00:11 Eczacıbaşı, Palmberg'e yenildi!
- 00:09 VakıfBank, Kuşadası Turnuvası'nda Aydın'ı devirdi!
- 00:03 Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i rahat geçti!
- 23:26 İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hocamızla yarım kalmış hikayemiz var"
- 22:19 Galatasaray'dan Zalewski'ye alternatif!
- 22:07 Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda ikinci galibiyetini aldı
- 21:49 Barış Alper için açıklama: "25 milyon euro kabul edilmedi"
- 21:21 Galatasaray ayrılık için oyuncuyu bekliyor!
- 21:02 Atalanta'ya güzel haber: Zaniolo
- 20:50 Diego Lugano: "Neymar çok korkutuyordu"
- 20:37 Şahika Ercümen, Korsika'da bronz madalya kazandı
- 20:31 Türkiye Kupası'nda 12 maç oynandı!
- 20:02 Serdar Saatçı: "Beşiktaş'tan daha büyük bir kulüp"
- 19:23 Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!
- 19:14 Bellingham'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı!
- 19:02 Galatasaray'dan farklı galibiyet: 11-0
- 18:50 Sumudica: "Boupendza, Rapid'e geliyor"
- 18:17 Galatasaray, ikna edemedi! Frankfurt'tan da açıklama geldi
- 17:54 Real Madrid sözleşmesini uzattı: Lunin
- 17:41 Nazmiye Muratlı'ya Hatay'da coşkulu karşılama
- 17:25 Rıza Çalımbay: "Emre Mor'u çok istiyoruz"
- 17:25 Samsunspor'da 4 isim henüz dönmedi
- 17:14 Çorum FK Başkanı Yalçın, transfer çalışmalarını değerlendirdi
- 17:09 Genç Milli Wushu Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
- 17:06 Uluslararası Edirne Judo Turnuvası sona erdi
- 17:04 Aras Kargo Spor Kulübü'nün Sultanlar Ligi lansmanı yapıldı
- 17:00 Mardin 1969 Spor, Fikret Sevilgen ve Yekta Sönmez'le anlaştı
- 16:58 İmamoğlu'ndan basketbol gelişim merkezine ziyaret
- 16:22 Simon Banza: "Beşiktaş için hazırım"
- 16:13 Ronaldo'dan Erik ten Hag'a eleştiri
- 16:02 Okan Buruk: "Fabrika ayarlarımıza döneceğiz"
- 15:45 Galatasaray'dan 17 milyon euro istiyorlar!
- 15:38 Beşiktaş'ta ayrılık! Isparta 32 Spor'a transfer oldu
- 15:35 Ertuğrul Doğan: "Fenerbahçe ceza almadı"
- 14:46 Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!
- 14:31 Jae Crowder, Sacramento Kings için şansını deneyecek
- 14:22 Eski Warriors GM'i Myers: "2018 şampiyonluğunda ağır migrenim tutmuştu"
- 14:22 Fethiyespor'a tecrübeli stoper
- 14:22 DeRozan, Edwards'ın yorumları için: "Biz asla böyle şeyler söylemezdik"
- 14:22 NBA, Avrupa basketbolu sahnesine girmeyi düşünüyor
- 13:47 Süper Lig'de haftanın hakemleri!
- 13:42 Emirhan İlkhan'dan kötü haber!
- 13:36 Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir!
- 13:30 Milli sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi'nde sezonu Avusturya'da kapatacak
Atalanta'ya güzel haber: Zaniolo
Bellingham'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı!
Real Madrid sözleşmesini uzattı: Lunin
Ronaldo'dan Erik ten Hag'a eleştiri
Emirhan İlkhan'dan kötü haber!
Ferdi Kadıoğlu açıkladı: "İyileştim"
Ronaldo: "Tarihin en büyük takımı Real Madrid"
Hull City'den sürpriz transfer: Alzate
Ajax - FC Utrecht maçı, grev nedeniyle iptal edildi
Zinchenko'dan Partey için dikkat çeken iddia!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
TFF Başkanı'ndan olay karar: O hakemlerin görevlerine son verdi
-
2
Galatasaray ayrılık için oyuncuyu bekliyor!
-
3
Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha!
-
4
Galatasaray'dan Zalewski'ye alternatif!
-
5
Emerson'dan Türkiye kararı!
-
6
Atalanta'ya güzel haber: Zaniolo
-
7
Galatasaray, ikna edemedi! Frankfurt'tan da açıklama geldi
-
8
Galatasaray, transferi TFF'ye bildirdi!
-
9
Galatasaray'da orta saha gelişmesi: İki yıldız
-
10
Barış Alper için açıklama: "25 milyon euro kabul edilmedi"