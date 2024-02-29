57. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve soldan ceza sahasına giren Muçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Rashica'ya çevirdi. Rashica'nın gelişine şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.



58. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Gedon Fernandes'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasının önünde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.



80. dakikada Niangbo'nun topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ndao'nun çaprazdan uzak direğe şutunda top auta gitti.



83. dakikada Zaynutdinov'un hatalı geri pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou'nun şutunda kaleci Mert'ten seken top, altı pas önünde Yunus Mallı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye röveşata vuruşunda Necip Uysal meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.



Stat: Tüpraş



Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Esat Sancaktar



Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal, Masuaku (Dk. 82 Zaynutdinov), Al-Musrati, Salih Uçan (Dk. 46 Cenk Tosun), Rashica (Dk. 70 Amartey), Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 90 Ghezzal), Semih Kılıçsoy (Dk. 90 Muleka)



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel (Dk. 28 Ahmet Oğuz), Damjanovic (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Hadebe, Yasir Subaşı, Soner Dikmen (Dk. 80 Boateng), Niangbo, Cicaldau, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Ndao), Yunus Mallı, Muhammet Demir (Dk. 64 Sambou)



Goller: Dk. 32 Salih Uçan, Dk. 58 Cenk Tosun (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 27 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 54 Ahmet Oğuz, Dk. 90+2 Kahraman Demirtaş (TÜMOSAN Konyaspor)





Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Fahrudin Omerovic'in yönetimindeki Konyaspor karşılaştı.Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanırken goller; 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Beşiktaş kupada yarı finale yükselirken, Konyaspor kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.Beşiktaş yarı finalde, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, İstanbulspor'la oynanan lig maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.Siyah-beyazlı takımın teknik patronu, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ı Konyaspor karşısında görevlendirirken, Cenk Tosun ve Onur Bulut'u kulübeye çekti.Kalede Mert Günok'a forma veren Santos; savunma dörtlüsünde Svensson, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.Orta sahanın merkezinde Al Musrati, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'a şans veren Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın 400'üncü golünü atan Salih Uçan'a, maç öncesinde plaket verildi.Siyah-beyazlıların yeni stadındaki 400'üncü golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncunun plaketini asbaşkan Onur Göçmez verdi.Salih Uçan ayrıca 5 maçlık aranın ardından 11'de kendine yer buldu. Ligde Trabzonspor, Kayserispor maçlarının yanı sıra kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olmuştu.Maçın 23. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Masuaku'nun ortasında, Gedson'un ceza sahası içinden vuruşu dışarıya gitti.Maçın 26. dakikasında Gedson Fernandes'in Cebrail Karayel'e yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı. Gedson sarı kart görürken, oyuna devam edemeyen Cebrail Karayel'in yerine Ahmet Oğuz oyuna dahil oldu.Maçın 32. dakikasında Beşiktaş, Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Muçi'nin uzak mesafeden çektiği şutu sektiren kaleci Deniz'in hatasında takipçiliğini konuşturan Salih, takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 42. dakikasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile ikinci gole yaklaştı. Ceza alanı önünde kontrol ettiği topla sağ çaprazdan ceza alanına giren Semih'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Deniz kurtardı.Maçın 58. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun ile farkı ikiye yükseltti. Gedson Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Cenk, düzgün bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi.Maçın 80. dakikasında Konyaspor gole yaklaştı. Niagbo'nun topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Alassane Ndao'nun sert vuruşu direğin yanından auta gitti.Maçın 83. dakikasında Konyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Beşiktaş kalesinde yaşanan karambolde Yunus Mallı'nın boş ağlara yaptığı vuruşu Necip Uysal son anda çizgiden çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazandı.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.23. dakikada Masuaku'nun soldan ortasına ön direkte Fernandes'in dar açıdan vuruşunda top üstten auta gitti.36. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Mert Günok, topu direk dibinde kontrol etti.42. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası sağ çaprazdan içeri giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda meşin yuvarlak Deniz Ertaş'tan oyun alanına döndü.45+1. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasına girer girmez karşı karşıya durumda vuruşuna kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.