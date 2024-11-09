Beşiktaş, Keçiören Belediyesi'ni 4 sette mağlup etti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Sadık Canyurt
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Sangiacomo, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Elif İlhan, Bengisu Aygün)
Setler: 25-23, 25-27, 22-25, 22-25
Süre: 138 dakika (32, 40, 33, 33)
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Sadık Canyurt
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Sangiacomo, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Elif İlhan, Bengisu Aygün)
Setler: 25-23, 25-27, 22-25, 22-25
Süre: 138 dakika (32, 40, 33, 33)