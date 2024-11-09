 <

Beşiktaş, Keçiören Belediyesi'ni 4 sette mağlup etti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Keçiören Belediyesi'ni 4 sette mağlup etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2024 20:13
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Sadık Canyurt

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Sangiacomo, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Elif İlhan, Bengisu Aygün)

Setler: 25-23, 25-27, 22-25, 22-25

Süre: 138 dakika (32, 40, 33, 33)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery